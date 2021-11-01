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Ege Çocuk Acil baştan sona yenilendi - Son Dakika

Ege Çocuk Acil baştan sona yenilendi

01.11.2021 09:19
Ege Çocuk Acil baştan sona yenilendi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servisi, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle baştan sona yenilendi.

Fiziksel alanları 500 metrekareden bin 500 metrekareye çıkartılan servisin çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağını kaydeden Rektör Budak, servisteki personel sayısının da 3 kat artırıldığını söyledi.

Ege Üniversitesinin farklı noktalarında tüm hızıyla süren yatırım çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servisine yapılan yatırımlar tamamlandı ve son teknolojik cihazlarla donatılan servisin hizmet alanı 3 katına çıkartıldı. EÜTF Hastanesinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun sunulan sağlık hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yatırımlarımızdan birinin daha tamamlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Çocuk Acil Servisimize önemli çapta yatırımlar yaptık. Fiziksel alanlarımızı 500 metrekareden bin 500 metrekareye çıkarttık. Acil servisimizdeki personel sayımızı ise tam 3 kat artırdık. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yılda 80 bin çocuk acil hastasına daha kaliteli sağlık hizmeti sunabileceğiz" diye konuştu.

REKTÖR BUDAK'A TEŞEKKÜR

Acil servisin 3. düzey olabilmesi için hizmet sunum alanının bin metrekareden daha büyük olması gerektiğine dikkat çeken EÜTF Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Ulaş Saz, "Fiziksel alan özellikleri nedeniyle 500 metrekarelik bir alandan aslında 3. düzey olabilmek için bin metrekarenin üzerindeki bir alanda sağlık hizmetleri sunmamız gerekiyordu. Bunları biz Rektör hocamızla konuştuğumuzda, Rektör Hoca sağ olsun hem personel eksikliğini hem de var olan fiziksel problemlerin bir an önce aşılması gerektiğini acil servisin aslında hastanenin vitrini olduğunu bu kapsamda da renovasyonlara ihtiyaç olduğunu ve bütün bunları aşacağımızı belirtti. Tüm eksikliklerimizi Rektör Hoca sayesinde tamamlamış olduk. Desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZEL HASTANE KONFORUNDA HİZMET ALINACAK

Servisin yenilenmesiyle fiziki alanın oldukça geliştiğinin altını çizen EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk Acil Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yurtseven Çocuk,"Mekansal özellikler olarak özel bir hastane konforunda hizmet alacak hastalarımız. Bu, hastalar için son derece iyi olacak. Hasta bakım kalitesinin yanında eğitim odamız oldu artık. Gerek öğrencilerimize gerekse asistan doktor arkadaşlarımıza eğitim vereceğimiz yepyeni modern bir alana kavuştuk. Acil servisimizdeki değişiklerin yapılabilmesi için yıllardır uğraşıyorduk, Rektör Hocamız bu konuda çok duyarlı davrandı. En başından en sonuna kadar çocuk acilin yenilenmesini destekledi kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

EÜTF Hastanesi Hemşiresi Gönül Temel ise fiziki koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra personel sayısının artmasından duydukları memnuniyeti dile getirip düzenlemeye destek verenlere teşekkür etti.

Ege Çocuk Acil baştan sona yenilendi

Çocuk Sağlığı, Necdet Budak, Ege, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege Çocuk Acil baştan sona yenilendi - Son Dakika


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