Enkaz kaldırma çalışmalarını endişeli gözlerle izlediler - Son Dakika

Enkaz kaldırma çalışmalarını endişeli gözlerle izlediler

5 öğrencinin hayatını kaybettiği okul yasa boğuldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da taşımalı eğitimdeki ortaokul öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin kaza yapması sonucu ölen ve yaralanan çocukların okulunda eğitim devam ederken, öğretmen ve öğrenciler ise adeta yasa büründü.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T. idaresindeki 03 UU 567 plakalı servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran ise yaralandı.

Çocukların eğitim gördüğü Anayurt Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim devam ederken, öğretmen ve öğrenciler ise deyim yerindeyse yasa büründü. Olayın ardından acı haberi alan bazı öğretmenler ise olay yerine gitti.

Enkaz kaldırma çalışmalarını endişeli gözler ile izlediler

Korkunç olayın yaşandığı olay mahallinde enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olayda parçalanan minibüsü iki çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ise köy sakinleri olay yerine gelerek endişeli gözlerle çalışmaları izledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları ise sürüyor.