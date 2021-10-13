Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: Torunlarımı dövüyordu (3) - Son Dakika

'EŞİM GELMESEYDİ, GÖTÜRÜP BİR YERE ATACAKTIM'

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelini Ayat Adsız'ı bıçaklayıp, cesedini testereyle parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklanan Fehmi Adsız, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü eşim ve torunumla oğlumu servise bırakmaya gittik. Ayat ve diğer torunum evde kaldı. Bir süre sonra geldik. Eşim ve torunum dışarıda kaldı. Ben ise eve çıktım. Ayat kapıyı açtı ve diğer torunumu uyutmak için odasına gitti. Ben de üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra torunumun ağladığını duydum. Odaya gittim ve 'Sende hiç vicdan yok mu, neden ağlatıyorsun?' dedim. O da 'Benim çocuğum ne istersem yaparım' diyerek bana bağırdı ve hakaretler etti. Ardından odadan çıktı ve banyoya girdi. Ben de artık bana yapılan hakaretlere dayanamadım ve torunlarımı da eziyetten kurtarmak için öldürmeye karar verdim. Mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla bıçakladım. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladım. Önce polisi arayıp olayı anlatmak istedim. Ancak cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm. Evdeki takım çantasından demir testereyi alarak iki ayağını diz kapağından ve kolunu kestim. Ardından banyoda çöp poşetine ardından da çöp kovasına koydum. Üzerimi değiştirdikten sonra da kesilen uzuvları çöp torbasıyla arabanın bagajına indirdim. Eve geldikten sonra vücudunun diğer parçalarını poşete koymaya çalıştım. Bu sırada eşim geldi ve olayı öğrendi. Karşı komşuya giderek yardım istedi ve gelen polis beni gözaltına aldı. Eşim gelmeseydi götürüp bir yere atacaktım. Çok pişmanım."ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından babaanne Seher Adsız ile 2 torunu koruma altına alındı. Seher Adsız Kadın Sığınma Evi'ne, çocuklar da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak yuvaya yerleştirildi.