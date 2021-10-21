Hapishanede açlık grevinde olan Tunus Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf'a destek gösterisi - Son Dakika

Tunus Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf'a destek için gösteri düzenlendi.

Başkent Tunus'ta aralarında hukukçular ile insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu bir grup, 30 Eylül'den bu yana cezaevinde tutuklu bulunan avukat ve siyaset adamı Mahluf'a destek için bir araya geldi.

Mahluf'un askeri mahkemede yargılanmasını protesto eden grup üyeleri, Onur Koalisyonu Başkanı lehine sloganlar attı.

Hak ve Özgürlükleri Koruyan Avukatlar Birliği Medya Sorumlusu Malik Bin Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milletvekili ve aynı zamanda avukat olan Mahluf'un askeri mahkemede yargılanması hiç adil değil. 8 gündür açlık grevinde olan Mahluf'un sağlık durumu kötüye gidiyor." dedi.

Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf, 30 Eylül Perşembe günü "Tunus Havalimanı olayı" kapsamında askeri mahkemede yapılan sorgulamasının ardından tutuklanmıştı.

Mahluf, 14 Ekim'de Askeri Mahkemede yargılanmasını protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel olduğu belirtilmişti.

O sırada havalimanında bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el- Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan; "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla tutuklama kararı vermişti.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'ta bulunan Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Mahluf, Alevi, Affas ve Zeyd ile avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler hakkındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.