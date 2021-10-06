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İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında

06.10.2021 10:33
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu hastanede yaşamını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, geçirdiği kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu hastanede yaşamını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, geçirdiği kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde 17.25 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi Cesur İstimihan'a otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Cesur İstimihan'ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ortaokul öğrencisi kurtarılamadı.

Cesur İstimihan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde bisikletiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen İstimihan'a önce bir aracın çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yine aynı yönde seyreden başka bir aracın önüne düştüğü ve ardından ikinci bir kaza daha geçirerek metrelerce savrulduğu görüldü. - ANTALYA

İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında

Otomobil, Antalya, Kepez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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