Kahramanmaraş'ta ağaç altında bulunan bebek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'ndeki evine giden bir kadın, yol kenarındaki ağacın altından bebek sesi duyması üzerine buraya yöneldi.

Battaniyeye sarılı bebeği gören kadın, vatandaşlardan yardım isteyerek durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, kız bebeği sağlık kontrolü için Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.???????