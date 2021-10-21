Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

21.10.2021 10:51
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanır Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (44) evinde esrar maddesi bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi buldu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı Alman otomobil üreticisi Opel, dizel skandalında 65 milyon euro ceza ödedi 10:31 Alman otomobil üreticisi Opel, dizel skandalında 65 milyon euro ceza ödedi 10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
10:35 Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi
10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
10:06 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
10:02 ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi
09:54 Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler         
10:52
Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi         
10:35
İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu         
10:27
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 10:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement