Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanır Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (44) evinde esrar maddesi bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi buldu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.