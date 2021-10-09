Kayıp buzağıları Jandarma buldu - Son Dakika

Düzce Merkez İlçe Çakırhacı İbrahim köyünde oturan Sultan Arı'ya ait 2 buzağı otlarken kaybolması üzerine uzun süre bölgede arama yapıldı. Bulunmaması üzerine durum jandarmaya haber verildi. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler arama çalışması yaptı. Ekipler kayıp 2 buzağı köyün dış tarafında bularak Sultan Arı'ya teslim ettiler. - DÜZCE

DÜZCE(İHA) – Düzce 'nin Çakırhacı İbrahim köyünde kaybolan 2 buzağı Jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar