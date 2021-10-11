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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

11.10.2021 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 601 bin 11'e, 8 bin 639 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 575 bin 820'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 678 bin 858 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 690 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 282 bin 86, toplam vaka sayısı 3 milyon 723 bin 235, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 81 bin 919 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 473'e, 331 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 265 bin 859'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 132 bin 401'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 623'e çıktı.

Son 24 saatte 1518 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 972 bin 236'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 814 bin 956'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 408 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 184 bin 264'e, can kaybı sayısı 199 bin 672'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 161 bin 439'a yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 27'ye, vaka sayısı 680 artışla 579 bin 489'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 546 bin 785 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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