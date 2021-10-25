Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika

Serik ilçesindeki Şehit Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı törenle açıldı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Lisede görevli 17 öğretmenin danışmanlığında 65 öğrenci tarafından hazırlanan fuarda, 10 araştırma 11 tasarım projesi sergileniyor.

Fuarda öğrenciler İrem Sevgi İnal, Betül Karaboğa ve Beyza Keskin tarafından hazırlanarak sergilenen "atmıyorum giyiyorum" isimli projesi kapsamında gazeteden yapılan kıyafet ilgi çekti.