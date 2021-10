Lucy Uzay Aracı, Güneş Sistemi'nin "Fosilleri"Ni Araştıracak - Son Dakika

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracını fırlattı.

Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas V roketiyle gerçekleştirildi.

Lucy'nin Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl görev yapması bekleniyor.

ASTEROİTLERİ İNCELEYECEK

Lucy görev süresince, gaz devi Jüpiter'in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini inceleyecek.

Lucy'nin incelemesi beklenen fosillerin Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor. Uzay aracı 12 yılda, yedi Truva asteroidini ziyaret edecek.

NASA, söz konusu misyon için 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

12 yıl sürecek görevin adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden aldığı ifade edilirken, söz konusu iskeletin de ismini The Beatles'ın ünlü Lucy in the Sky With Diamonds şarkısından aldığı belirtildi.

Açıklamada, Lucy fosilinin insanlığa dair benzersiz bilgiler sağlaması gibi Lucy görevinin de gezegenlerin kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkındaki bilgileri kökten değiştirmeyi vaat ettiği ifade edildi.

Lucy ayrıca, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere laboratuvar ürünü elmaslardan yapılmış bir disk de taşıyor.

