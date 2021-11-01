Odunpazarı'ndan çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması - Son Dakika

6-12 yaş grubundaki çocuklar, ağız ve diş sağlığı muayenesinden geçirilirken, çocuk diş hekimleri tarafından çocuklara ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgiler verildi.

Karapınar, Orhangazi ve Amigo Orhan Halk Merkezinin ardından Erenköy Mahallesi'nde bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezinde de çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. Smile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği işbirliğiyle yürütülen sağlık taramaları kapsamında 6-12 yaş grubunda toplam 130 çocuk, ağız ve diş sağlığı muayenesinden geçti.

Diş taramasını yapan uzman çocuk diş hekimleri, çocuklara diş sağlığının önemi, diş çürüklerinin erken dönemde tanınması, diş sağlığının bozulmasına bağlı olarak, vücuttaki diğer organları etkileyebilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Diş taraması ve diş sağlığı eğitiminin ardından çocuklara, cesaret sertifikası ve çeşitli hediyeler verildi.

Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taramasının ardından yetkililer, ağız ve diş sağlığının en çok ihmal edilen konulardan biri olduğuna dikkati çekti. Yetkililer, gerçekleştirdikleri tarama ile çocuklara, diş sağlığının önemini anlattıklarını ifade etti.