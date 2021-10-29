Pakistan, Hindistan'da Müslümanlara ait mülk ve ibadethanelerin tahrip edilmesini kınadı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ülkesinin Hindistan'ın Tripura eyaletinde "radikal Hindutva çetelerince" Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edilmesini kınadığını bildirdi.

Sözcü Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftadan bu yana Tripura'da "bilinçsiz" saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, Hint devletinin ise Müslümanları korumakta başarısız olmasının yanı sıra yerel Müslüman organizasyonların umutsuz yardım çağrılarını da cevapsız bıraktığını belirtti.

Ahmed, bugünün Hindistan'ında azınlıklara ve onların yaşama şekillerine çok küçük yer olduğunu aktararak, ülkesinin Tripura eyaletinde radikal Hindutva çetelerince Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edilmesini kınadığını bildirdi.

Uluslararası toplumu Hindistan'da yükselen İslamofobi eğilimini ve özellikle Müslümanlara yönelik saldırıları durdurma konusunda üzerine düşen rolü oynamaya davet eden Ahmed, dünyaya da Hindistan'daki Müslümanların güvenliğini sağlama ve ibadethanelerini koruma çağrısı yaptı.

Sivil Hakları Koruma Derneği (APCR) tarafından 27 Ekim'de yapılan açıklamada, Tripura'da en az 16 camiye "radikal Hindu çetelerce" zarar verildiği, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerinin yakıldığı belirtilmişti.

APCR'den Muhammed Huzeyfe, AA muhabirine, tahrip edilen 16 camiye Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Konseyi-VHP) örgütüne ait bayrakların dikildiğini ifade etmiş, en az 3 caminin ise yakıldığını aktarmıştı.