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Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

26.10.2021 00:35
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

Son dakika haberler... Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.

Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.

Şehit Yalman'ın, Boğaziçi Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, annesi Meryem Yalman ve babası Eyüp Yalman ile aile üyelerini bilgilendirdi.

Şehidin baba evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Yalman'ın iki kardeşinden erkek olanının Suriye'de uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi - Son Dakika


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