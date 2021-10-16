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Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada

16.10.2021 21:00

Bir son dakika haberine göre Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı.

Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yokuş aşağı frenleri tutmayan bir otomobil önce seyir halindeki bir motosiklete daha sonra da park halindeki araçların arasına dalarak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaşlı bir adam yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza sabah 11.30 sıralarında Orhangazi'de Tekke Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Celil Yılmaz idaresindeki 16 GT 384 plakalı otomobil Horhor Caddesinde yokuş aşağı indiği esnada otomobilin frenleri boşaldı.

Motosiklete çarptı

Hızla yokuş aşağı inen otomobil önce Yusuf Üzen idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü savuran otomobil daha sonra park halinde bulunan 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı otomobillere çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Üzen yaralandı. Kaza sonrasında ortalı k savaş alanına dönerken yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan şehir içinde faciadan dönülen kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada

Motosiklet, Orhangazi, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Freni boşalan otomobil önce motosiklet sürücüsüne sonra park halindeki araçlara çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika
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