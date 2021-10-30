Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tokat Niksar karayolu, Yolkonak Beldesi Kanalköprü mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan K.O. idaresindeki 60 KL 234 plakalı Renault marka otomobil ile tali yoldan Niksar istikametine dönüş yapan M.F.T. idaresindeki 38 ABY 764 plakalı Wolkswagen marka otomobil çarpıştı.

Kazada 60 KL 234 plakalı otomobil sürücüsü K.O. ile birlikte aynı araç içerisinde bulunan C.O., N.A., D.D. ve P.D. adlı şahıslar yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT