Uşak'ta jandarma, kaybolan keçileri drone ile buldu - Son Dakika

JASAT ekipleri, bölgede drone desteği ile yaptığı aramada, keçileri yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi

Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek