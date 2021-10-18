Uşak'ta jandarma, kaybolan keçileri drone ile buldu - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma, bir çiftçinin kaybolan keçilerini drone yardımıyla bulup, sahibine ulaştırdı.
Yukarı Karacahisar Köyü'nde yaşayan Davut Ertaş (45), Murat Dağı'nda otlattığı 34 keçilik sürüsünü kaybetti.
Ertaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.
JASAT ekipleri, bölgede drone desteği ile yaptığı aramada, keçileri yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.
Keçiler, Ertaş'a teslim edildi.
Kaynak: AA
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