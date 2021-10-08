Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarını söktü, bir çobanı yaraladı - Son Dakika

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını söktüğü, bir çobanı da yaraladığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin El Halil kentine bağlı Zanuta beldesi kırsalında iki Filistinli çobana saldırdığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralanan bir çobanın hastaneye kaldırıldığı diğerinin ise İsrail güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yine El Halil'e bağlı Tarkumiya beldesinde de Filistinlilere ait en az 100 zeytin ağacının Yahudi yerleşimcilerce söküldüğü kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere saldırıyor ve onların temel geçim kaynaklarını hedef alıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 450 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.