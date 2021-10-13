Yemen, Husilerin kuşattığı Abdiya için insani kriz uyarısını tekrarladı - Son Dakika

Yemen hükümeti, Marib vilayetine bağlı Abdiya ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilmesi durumunda insani bir felaket kriziyle karşı karşıya kalınacağı uyarısını yineledi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Husi kuşatması altındaki Abdiye ilçesinin durumuna ilişkin bilgiler sundu.

İryani paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık bir aydır kuşatma altındaki Abdiya'da ilaç ve tıbbi malzeme tükendi, elektriğin kesilmesi ve akaryakıtın tamamen tükenmesiyle ilçedeki tek hastanede tıbbi cihazlar durdu. İlçedeki sağlık kaynakları, Husilerin gelişigüzel saldırıları sebebiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil yaralı sayısının 160 olduğunu vurguluyor. Husiler, ilçedeki çeşitli köylerdeki 500 eve saldırı düzenledi. Bazı bölgelerde Husilerin keskin nişancıları, hareket eden her şeye ateş açıyor"

Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Guterres'e bilgi verdi

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını anlattığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının verdiği bilgiye göre Bin Mubarek, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM ve kurumlarının bölgeye acil müdahalede bulunmasını istedi.