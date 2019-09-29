Hacettepespor: 3-0

STAT: İnegöl
ilçe
HAKEMLER: Tarık Güldal(xxx), Mert Bulut(xxx), Ahmet Deveci(xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Cengiz Ötkün(xx)(Dk. 77 Muharrem Ozan Cengiz x), Ahmet Hakan Şahin(xx)(Dk. 70 Cumhur Yılmaztürk x), Niyazi Batuhan Salman(xx)(Dk. 55 Enes Topal xx), Hacı Mustafa Karabulut(xx), Uğur Daşdemir(xxx), Emre Öztürk(xxx), Abdullah Balıkuv(xxx), Ali Kemal
Yükseker(xxx), Yasin Görkem Arslan(xxx),
HACETTEPESPOR: Burak Çapkınoğlu(x), Muhammet Selim
Okur(x), Metehan Mert(x), Volkan Kılıç(x), Serdarcan Eralp(xx), Ömürcan Artan(x), Ömer Alper Tatlısu(x), Çayan Poshoroğlu(x)(Dk. 46Furkan Temir x), Ozan Can
Dursun(x)(Dk. 17 Muhammet Ali
Barutçu x), Ali Eren
Daşdemir(xx)(Dk. 68 Mustafa Hüseyin Seyhan
x), Yavuz Suat Bolat(x)
SARI KARTLAR: Ömer Alper Tatlısu, Çayan Poshoroğlu, Yağız Suat Bolat (Hacettepespor
)
GOLLER: Dk 35 Cengiz Ötkün, Dk 44 Ahmet Hakan Şahin, Dk 52 Hacı Mustafa Karabulut (İnegölspor
)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor evinde ağırladığı Hacettepespor'u 3-0 yendi.
4'üncü dakikada kazanılan serbest atışta Abdullah'ın ceza sahasına attığı topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
35'inci dakikada gelişen İnegölspor atağından Niyazi'nin ceza sahasına attığı topla buluşan Cengiz'in sert vuruşu golü getirdi: 1-0.
37'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz'in sert vuruşu direkten döndü.
43'üncü dakikada gelişen inegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Cengiz'in ara pasında topla buluşan Ahmet Hakan'ın vuruşu golü getirdi: 2-0.
52'nci dakikada İnegölspor'un kazandığı korneri kullanan Abdullah'ın vuruşu direkten döndü. Takip eden Hacı Mustafa topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
- Bursa