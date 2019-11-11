Son Dakika Haberleri: Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi
Son Dakika Güncel Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi

Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Hacılar'da da 2 bin fidan dikildi.

Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Hacılar'da da 2 bin fidan dikildi.


Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Hacılar Serçer Yaylasında düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Özdoğan, ilçe protokolü, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Kaymakam Haluk Sezen'in saat: 11.11'de start vermesiyle birlikte genç, yaşlı tüm katılımcılar "Bugün Fidan Yarın Nefes" diyerek fidanları toprakla buluşturdu. - KAYSERİ

Haluk Sezen, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 19:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]