Son Dakika Haberleri: Hadim'de "Toroslarda Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla Bakıyorum" projesi
Son Dakika Güncel Hadim'de 'Toroslarda Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla Bakıyorum' projesi

Hadim'de "Toroslarda Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla Bakıyorum" projesi

6 saat önce

Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenecek "Toroslarda Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla Bakıyorum" projesi kabul edildi.

Hadim'de

Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenecek "Toroslarda Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla Bakıyorum" projesi kabul edildi.


Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baki Çetin, yaptığı açıklamada projenin KOP tarafından kabul edilmesinin üreticileri memnun ettiğini söyledi.


Çalışmayla yayla şartlarında yüksek gelir elde edecek ürünler yetiştirileceğini anlatan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırladığımız proje ile 12 ay boyunca Taşkent'e bağlı mahallelerde yaşayan üreticilere modern teknikler ile kurulacak olan seralarda yayla şartlarında sebze yetiştiriciliği konularında eğitim ve yayım faaliyetleri yürütüleceği düşünülmektedir. Konu ile ilgili eğitimlerin verilerek akabinde teknik gezilerin yapılacağı, dar alanlardan yüksek gelir elde edilmesi amaçlanarak Taşkent ilçesinde göçe karşı bir umut ışığının yakıldığı öngörülmektedir. Projenin hayata geçmesi ile mayıs, kasım ayları arasında üretilen ürünlerin turfanda sebze üretimine katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. Taşkent İlçesinin yine KOP Kırsal Kalkınma Programı Destekli Taşkentte Entegre Mantar Üretim Tesisi Projesinin çıktılarından olan kompost üretimini gerçekleştirip istiridye mantarı üretimini sağlayarak ilçeye yeni değer kazandırdığını düşünürsek, Toroslarda Sebze Yetiştiriyor, KOP ile Geleceğe Umutla Bakıyorum Projesi ile de Toroslarda sebze seracılığının hızla gelişen marka değerlerinden biri haline geleceği düşünülmektedir."

Konya Ovası Projesi, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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