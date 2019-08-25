Hadrianapolis antik kenti'ne güvenlik kameralı koruma

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde, gün yüzüne çıkarılan Hadrianapolis Antik Kenti, güvenlik kameralarıyla izlenerek korunuyor. Köy muhtarı Sadettin Kayıntu, "Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende. Yapılabilecek yanlış işleri kameralarımızdan tespit ediliyor" dedi.

Eskipazar'a bağlı Budaklar köyünde, 2003'te başlayan kazı çalışmalarıyla Hadrianapolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarıldı. Roma döneminde M.Ö.1'inci yüzyılda kurulan antik kentte, bugüne kadar yapılan çalışmalarda, çok sayıda mermer sütun, sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, Roma sikkesi, kemik toka, kemik çuvaldız, unguentarium ve şarap mahzenleri ile zemini mozaik hayvan, kuş gibi resimlerle süslenmiş kilise ortaya çıkarıldı. SİT alanı içindeki mermer sütun ve sütun başlıklarından, heykellerden ve yapıların mimari özelliklerinden döneminde gelişmiş bir şehir olduğu anlaşılan antik kent, 3 yıldır, 9 güvenlik kamerasıyla izlenerek, korunuyor.

'YABANCI TURİSTLERİMİZ BURAYI GÖRÜNCE PARMAKLARINI ISIRIYOR'

Köy muhtarı Sadettin Kayıntu, "Şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Çok güzel eserler çıkıyor. Devletimiz buraya önem veriyor. Burasının dünyaya açılması içten bile değil. Şu anda görünürde o kadar fazla bir şey olmamasına rağmen yabancı turistler geliyor. Yabancı turistlerimiz burayı görünce parmaklarını ısırıyor, son derece memnun kalıyor. İlçemiz ve köyümüz için burası büyük bir hazine. Eşi benzeri bulunmaz bir hazine" dedi.

'KAMERALARIMIZLA HEM ANTİK KENTİMİZ HEM DE KÖYÜMÜZ DAHA GÜVENDE'

Antik kentin 3 yıl önce güvenlik kameralarıyla izlenerek ve özel güvenlik görevlileriyle korunduğunu belirten Kayıntu, "Güvenlik kamerası olmadığında bazı sıkıntılar yaşadık. Kompresör ele geçirildi. Jandarmamız 24 saat devriye geziyor. Güvenlik kameralarımız ve özel güvenlik görevlilerimiz mevcut. Yapılabilecek yanlış işleri kameralarımızdan tespit ediliyor. Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende. Kameralardan sonra hırsızlık olmadı" diye konuştu.