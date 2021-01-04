Hafif ticari araca çarpan motosikletli trafik polis yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Darülaceze mevkisinde motosikletiyle seyir halinde olan trafik polisi, önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle polis memuru motosikletten yere düştü.

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