Hakkari'de 860 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Hakkari'de 860 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

22.01.2026 14:09
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari’de 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 771 kilo skunk, 10,5 kilo eroin ve 78,5 kilo metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, Yüksekova kırsalında 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

