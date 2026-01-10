Hakkari'de bir köyde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte dün gün boyunca etkili olan yoğun kar nedeniyle Üzümcü köyü yakınında çığ düştü.
Çığ sonucu kar yığınları Zap Suyu'na kadar ulaştı.
Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Çığ Düşme Anı Kaydedildi - Son Dakika
