Hakkari\'de Karlarla Mücadele

Hakkari'de biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kent merkezinde biriken kar, kamyonlarla şehir dışına taşındı.
Ekipler, kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
