Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralı - Son Dakika

Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı. Patlama, saat 08.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Beyyurdu köyü Aslandağ Barajı bölgesinde meydana geldi. Beyyurdu köyünden Şemdinli ilçesine doğru giden içinde 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusunun bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayın infilak etti. Patlamada uzman çavuşlarla güvenlik korucusu hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın ardından, güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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