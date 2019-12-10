Son Dakika Haberleri: Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.T.'yi İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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