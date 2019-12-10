Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.T.'yi İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN