Halil Gündüz\'ün Cenazesi Defnedildi

16.01.2026 13:49
Şanlıurfa'da su tahliye kanalına düşen Halil Gündüz'ün cenazesi 18 gün sonra bulunup defnedildi.

Şanlıurfa'da otomobiliyle su tahliye kanalına düşen ve 18 gün sonra cesedi Suriye'de bulunan sürücü Halil Gündüz'ün cenazesi bugün toprağa verildi.

Olay, 29 Aralık 2025'te Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrilmişti. Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Sürücü Halil Gündüz'ün cansız bedeni ise 18 günlük arama kurtarma çalışmaları sonucunda Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde bulundu. Akşam saatlerinde cenazesi Şanlıurfa'ya getirilen Halil Gündüz, bugün Şeyh Hayati Harrani camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Şeyh Hayati Harrani aile Mezarlığına defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

