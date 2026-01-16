Halil Gündüz'ün Cenazesi Harran'da Defnedildi - Son Dakika
Halil Gündüz'ün Cenazesi Harran'da Defnedildi

16.01.2026 16:20
Şanlıurfa'da su tahliye kanalına düşen Halil Gündüz'ün cesedi Suriye'de bulundu, Harran'da toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da otomobili ile su tahliye kanalına düşen ve 18 gün sonra cesedi Suriye'de bulunan sürücü Halil Gündüz'ün cenazesi, Harran'da toprağa verildi.

Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz (18), kardeşi Mustafa Gündüz (14) ile kuzenleri Ali (14) ve Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü oğulları Ömer ve Mustafa ile 2 yeğenini okula götürmek üzere 06 TM 983 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen aile, geri dönmek istedi. Ancak kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında su tahliye kanalına devrildi.

143 KİŞİLİK EKİP ARADI

Kazada Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken, bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı. Kayıp sürücünün bulunması için aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu toplam 143 kişilik ekip, kanalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yaptı. Çalışmalar, suyun akış yönü dikkate alınarak Suriye'nin Tel Abyad kenti yönünde de sürdürüldü.

SURİYE'DE BULUNDU

Çalışmalar sürerken; Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabası yakınlarından geçen su kanalında erkek cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İncelemede; cesedin Halil Gündüz'e ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, bölgeye sevk edilen Türk görevlilerine teslim edilerek Türkiye'ye getirildi. Cansız beden teşhis için Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Teşhis sonrası cesedin, Halil Gündüz'e ait olduğu belirlendi. Halil Gündüz, bugün Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Hayati Harrani aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

