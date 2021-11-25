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Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi - Son Dakika

Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

25.11.2021 14:14
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

Çankaya Simon Bolivar Bulvarı'nda seyir halindeyken arızalanan özel halk otobüsünün sürücüsü, dikkati ve tecrübesi sayesinde muhtemel bir faciayı son anda önledi.

Çankaya Simon Bolivar Bulvarı'nda seyir halindeyken arızalanan özel halk otobüsünün sürücüsü, dikkati ve tecrübesi sayesinde muhtemel bir faciayı son anda önledi.

Aytekin Gödek idaresindeki 06 AG 076 plakalı Özel Halk Otobüsü, Simon Bolivar Bulvarı'nda seyir halindeyken sistem arızası nedeniyle gaz pedalı takılı kaldı ve frenleri tutmadı. Gödek, durakta bekleyen yolculara çarpmamak için durağın arkasındaki Anayasa Parkı'na girdi.

Otobüs ve durakta bekleyen yolcuların yara almadan kurtulduğu kazada, hasar meydana geldi.

Kaza anını ve hissettiklerini AA muhabirine anlatan otobüs şoförü Aytekin Gödek, 38 yıldır şoförlük yaptığını ve olay anında gaz pedalının takılı kaldığını söyledi.

Durakta bekleyenlere zarar vermemek için bu şekilde bir manevra yaptığını belirten Gödek, "O an soğukkanlı bir şekilde gözümü oradaki ağaca kestirdim. Arabayı ancak bu şekilde durdururum diye. Hem durakta hem otobüsün içinde yolcular vardı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtardık" dedi.

Sistem arızası yaşandı

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, kazanın, şoförün tecrübesi sayesinde can kaybı olmadan atlatıldığını söyledi.

Soydaş, "Bu araçlarda bazen böyle teknik problemler olabiliyor. Sistem kilitlendiği için de frenler tutmuyor. Şoför arkadaşımız da durağa girmemek ve bekleyenlere zarar vermemek için bunu tercih etmiş, kendini riske atmış ama insanlara zarar vermemiş. Bununla geçmiş olsun." diye konuştu.

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sarıkurt ise söz konusu kazanın Cebeci Dikimevi kavşağında 1 Ekim 2015'te 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kaza ile aynı nedenle olduğunu belirterek, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

Halk Otobüsü, Çankaya, Anayasa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi - Son Dakika


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