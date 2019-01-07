Son Dakika Haberleri: Halkapınar 'Zorunlu Hizmet Bölgesi' Kapsamına Alındı

Halkapınar 'Zorunlu Hizmet Bölgesi' Kapsamına Alındı

2 saat önce

Halkapınar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler, zorunlu hizmet görevlerini de yapmış sayılacak.

Halkapınar 'Zorunlu Hizmet Bölgesi' Kapsamına Alındı, System.String[]
Halkapınar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler, zorunlu hizmet görevlerini de yapmış sayılacak.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı 'Tebliğler Dergisi' aralık sayısında, Halkapınar ilçesindeki tüm okulların zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alındığı bildirdi.

Düzenlemenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine gerçekleştiğini vurgulayan Çağlar, "Halkapınar'da tüm okul ve kurumlarımız zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alındı. Bu karar kapsamında ilçemizde görev yapan öğretmenler aynı zamanda zorunlu hizmet görevlerini de tamamlamış olacaklar. İlçemiz adına sevindirici bu kararın öğretmenlerimize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Eğitim
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