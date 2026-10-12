Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor - Son Dakika
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Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

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Hindistan'da seçim sistemine yönelik protestolar düzenleyen ve kendilerini "Hamam Böcekleri" olarak adlandıran gençlik hareketinin liderleri gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Başkent Yeni Delhi'de binlerce kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, 133 milyondan fazla kişinin seçmen listelerinden çıkarılması tepkileri büyüttü. Başbakan Narendra Modi yönetimini hedef alan hareket, baskılara rağmen gösterilere devam edeceğini duyurdu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçim sistemine yönelik protesto çağrısı yapan ve kendilerini "Hamam Böcekleri" olarak adlandıran gençlik hareketinin liderleri gözaltına alındı. Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan büyük gösteri öncesinde binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, hareketin kurucusu Abhijeet Dipke ve beraberindeki iki isim bir gün sonra serbest bırakıldı.

UÇAKTAN İNMEDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Cockroach Janta Party (CJP) adlı hareketin kurucusu Abhijeet Dipke ile iki yönetici, Mumbai'den Yeni Delhi'ye geldikleri uçaktan henüz inmeden güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hareketin baş hukuk danışmanı Ratna Singh, üç ismin pazar günü mahkeme kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest bırakılmaları için bir yıl boyunca kamu düzenini bozacak herhangi bir eylemde bulunmamaları şartı getirildi.

Evinden gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve aktivist Dhruv Rathee'nin de serbest bırakıldığı açıklandı.

BAŞKENTTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Protestoların merkezi olarak belirlenen Jantar Mantar bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Göstericilerin bölgeye ulaşmasını engellemek amacıyla binlerce polis ve güvenlik görevlisi görevlendirildi.

CJP'nin açıklamasına ve Hindistan basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü yapılması planlanan gösteri öncesinde binlerce kişi gözaltına alındı. Bazı metro istasyonları kapatılırken tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandı. Pazar günü istasyonlar yeniden açılmasına rağmen giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri devam etti. Polis, gözaltı sayılarına ilişkin açıklama yapmadı.

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

133 MİLYONDAN FAZLA İSİM SEÇMEN LİSTELERİNDEN ÇIKARILDI

Protestoların temelinde Hindistan Seçim Komisyonunun ülke genelinde yürüttüğü seçmen listelerini güncelleme çalışması bulunuyor.

Basında yer alan bilgilere göre, düzenleme kapsamında 133 milyondan fazla isim seçmen listelerinden çıkarıldı.

Seçim yetkilileri, uygulamanın mükerrer kayıtları, hayatını kaybeden kişileri ve usulsüz şekilde kaydedilen seçmenleri listelerden temizlemeyi amaçladığını savunuyor.

Muhalefet ve çeşitli sivil toplum temsilcileri ise uygulamanın özellikle Müslümanlar başta olmak üzere azınlıkları orantısız biçimde etkilediğini öne sürüyor.

Eleştirmenler, seçmen listelerindeki değişikliklerin Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Bharatiya Janata Partisine (BJP) siyasi avantaj sağlayabileceğini iddia ediyor.

Hindistan Seçim Komisyonu ise usulsüzlük suçlamalarını reddediyor.

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

HAMAM BÖCEKLERİ HAREKETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

CJP, Abhijeet Dipke tarafından mayıs ayında sosyal medyada hiciv amaçlı bir hareket olarak kuruldu.

Hareketin ortaya çıkmasında, Hindistan'da hükümeti eleştiren gençlerin "hamam böceği" ve "parazit" olarak nitelendirildiğine ilişkin tartışmalar etkili oldu.

Bu ifadeleri sahiplenen gençler, "Hamam Böcekleri" adı altında örgütlenerek sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı.

Temmuz ayında sınavlarda yaşandığı öne sürülen usulsüzlüklere karşı düzenlenen protestolar, Eğitim Bakanı'nın istifasıyla sonuçlandı.

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

MODİ'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dipke, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi sert sözlerle eleştirdi.

Dipke, Modi'nin başbakanlığının Hindistan için utanç verici olduğunu savunarak hükümetin protestoculara yönelik tutumuna tepki gösterdi.

Gözaltılar muhalefetin de tepkisini çekti. Muhalefet lideri Rahul Gandhi, güvenlik önlemlerine rağmen gösterilerin devam edeceğini belirtti.

Gandhi, hükümetin baskıları arttıkça Z kuşağı ve öğrenciler arasındaki öfkenin daha da büyüyeceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de Yeni Delhi'deki gözaltılara ilişkin açıklama yaparak keyfi şekilde gözaltına alınan kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CJP yönetimi ve muhalefet partileri, seçim komisyonuna yönelik talepleri karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini açıkladı.

Hareketin temel talepleri arasında Hindistan Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası da bulunuyor.

Pazar günü Jantar Mantar çevresinde büyük bir gösterici topluluğu görülmezken, muhalefet pazartesi günü yeniden sokaklara çıkma çağrısı yaptı

Narendra ModiYeni DelhiHindistanGençlikSeçimDünyaSon Dakika

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