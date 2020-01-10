Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum! - Son Dakika Magazin

Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum!

6 saat önce

Ünlü oyuncu, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı.

Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum!, System.String[]

Ünlü oyuncu, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı...


"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle... 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu,biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz,büyütüyoruz..


Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış... Annem olduğun için çok şanslıyım!


Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış. Edep en güzel cevapmış... Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları...


Kıymet bilmek çok kıymetli...",

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:28 
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