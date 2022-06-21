Kaza saat 08.45 sıralarında E-5 Haramidere Beylikdüzü istikametinde yaşandı. 34 DDV 246 plakalı araç sürücüsü Gökhan Turda isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Turda'nın kullandığı araç önce bariyere ardından da aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › E-5 Haramidere'de araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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