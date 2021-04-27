Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler - Son Dakika

Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler
27.04.2021 18:34
Fizyoterapist Zafer Aksungur, Haberler.com Youtube kanalında, Enes Özdemir'in programına konuk oldu. Pandemi döneminde evde hareketli kalmanın önemine değinen Aksungur, hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu ve pek çok hastalığa sebep olduğunu söyleyerek evde kalanlara tavsiyelerde bulundu.
Haberler.com Youtube kanalında Enes Özdemir'in bugünkü konuğu Fizyoterapist Zafer Aksungur oldu. Pandemi dönemiyle birlikte genç yaşlı herkesin evde oturduğunu ve ekran başında kaldığını söyleyen Aksungur, evde nasıl hareketli olabileceğimize dair bilgiler verdi.
EVDE 10 BİN ATILMASI GEREKİYOR
Hareketsizlikle birlikte kas ve eklem ağrıları ile kilo almaların meydana geldiğini söyleyen Aksungur, insanların yarım saatte bir ayağa kalkıp hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen Fizyoterapist Zafer Aksungur, bu dönemde uzmanların takip edilip evde de 10 bin adım atılması tavsiyesinde bulundu.
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