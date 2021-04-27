Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler - Son Dakika

Haberler.com Youtube kanalında Enes Özdemir'in bugünkü konuğu Fizyoterapist Zafer Aksungur oldu. Pandemi dönemiyle birlikte genç yaşlı herkesin evde oturduğunu ve ekran başında kaldığını söyleyen Aksungur, evde nasıl hareketli olabileceğimize dair bilgiler verdi.

EVDE 10 BİN ATILMASI GEREKİYOR

Hareketsizlikle birlikte kas ve eklem ağrıları ile kilo almaların meydana geldiğini söyleyen Aksungur, insanların yarım saatte bir ayağa kalkıp hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen Fizyoterapist Zafer Aksungur, bu dönemde uzmanların takip edilip evde de 10 bin adım atılması tavsiyesinde bulundu.

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