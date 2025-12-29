Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp - Son Dakika
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

29.12.2025 11:32
Şanlıurfa\'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışmaları başladı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi. Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu. Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan kazayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sularında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yolda seyir halindeki bir aracın Harran sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Ancak, araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ve üç çocuğu maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir" denildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hizli gidiyorlar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Alsa Mehmet Alsa:
    yanlış haber yapma son dakika 1 kişi camı kırarak kurtuldu diğerleri kayıp 0 0 Yanıtla
