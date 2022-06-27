Düzce'de yağış Hasanlar Barajını doldurdu - Son Dakika
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Düzce'de yağış Hasanlar Barajını doldurdu

27.06.2022 20:33

Düzce'de yağış Hasanlar Barajını doldurdu Düzce Valisi Cevdet Atay, "Herhangi bir risk söz konusu değil" Düzce'de etkili olan şiddetli yağış ile beraber Hasanlar Barajı doldu.

Düzce'de yağış Hasanlar Barajını doldurdu

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Herhangi bir risk söz konu su değil"

DÜZCE - Düzce'de etkili olan şiddetli yağış ile beraber Hasanlar Barajı doldu. Düzce Valisi Cevdet Atay, barajın dolu olduğunu fakat herhangi bir risk söz konusu olmadığını belirtti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım faaliyetlerine su sağlayan Hasanlar Barajı'nda aşırı yağışlar sonrasında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe sahip. Bu özelliğiyle kentte bulunan iki aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından barajda doluluk yüzde 100'ü geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay ise Hasanlar Barajı'nda henüz herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirterek, "Hasanlar Barajında arkadaşlarımız ile incelemelerde bulunduk. Orada şu anda herhangi bir risk söz konusu değil. Bugün itibari ile daha 40 milyon metreküpe yakın bir boşluğu bulunuyor. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil şu anda. Tamamen riskli anlamına gelmiyor. Şu anda doluluk oranı tam ama 40 milyon metreküpe yakın boş hacmi söz konusu. Arkadaşlarımın bana aktarmış olduğu bilgilere göre" dedi.

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Kaynak: İHA

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