Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
10.02.2026 09:39  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haber Videosu

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet aldığı iddia edilen doktor G.Ö. ve C.G., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

USULSÜZ ŞEKİLDE EK ÜCRET ALMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Üsküdar Devlet Hastanesi, Ameliyat, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ates null Ates null:
    Usulsüz ek ücret almak ne demek.Devlet hastanesinde ameliyat olacak hastadan usule uygun ek ücret alınabilir mi demek. 40 8 Yanıtla
  • 1234 1234:
    doktor bunu yaparsa vay halimize 38 0 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    128 milyar dolar nerede. 0 0
  • mossi mossi :
    daha önce Bıçak parası dedikleri mevzu şimdi rüşvet adıyla adlandırılıyor.Bıçak parası yasal deil.millet hastamı düzgün ameliyat etsin die korkudan para verior işte...eminim hala başka hastanelerde bu olay var 15 1 Yanıtla
  • Suphi3423 Suphi3423:
    Kendine iPhone Promax 16 almak istemiş 5 2 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    17 var biraz takip et oku 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Herkes en kısa yoldan nasıl zengin olurum onun peşinde 7 0 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    selami validen hala burda 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
08:00
Piyasalar hareketli Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:42:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.