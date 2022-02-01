Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hasta toprağa verildi - Son Dakika

YOZGAT'ta, yüksek tansiyon ve diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yangın merdiveninde ölü bulunan Yurdagül Yıkılmaz (59), Çayıralan ilçesinde toprağa verildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Hastamızın yangın merdiveninden dışarı çıktığına dair kamera kayıtlarımız var. Hastamız bu süreçte paniğe mi kapıldı, rahatsızlığı ile ilgili anormal bir şey mi oldu, dışarıda ne kadar kaldı ve soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığa bağlı bir ölüm mü oldu; bunu bilemiyoruz. Otopsi sonuçları ile belli olacak" dedi.

Çayıralan ilçesinde bağlı Karakışla köyünde yaşayan, evli ve 4 çocuk annesi Yurdagül Yıkılmaz, yakınları tarafından yüksek tansiyon ve diyabet rahatsızlığı nedeniyle Çayıralan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Yıkılmaz, 26 Ocak akşamı Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yıkılmaz, daha sonra yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tansiyonu ve kan şekeri düşürülen Yurdagül Yıkılmaz, ardından hastanenin 3'üncü katında bulunan nöroloji servisine yatırıldı. Yıkılmaz, önceki gün gece saatlerinde, yanında refakatçi olarak bulunan oğlu uyuduğu sırada odadan çıktı. Görevli hemşirenin, Yıkılmaz'ın odada olmadığını fark etmesi üzerine hastane içinde arama yapıldı. Yıkılmaz, hastanenin yangın merdiveninde hareketsiz bulundu. Yapılan incelemede Yıkılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yurdagül Yıkılmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yıkılmaz'ın cenazesi köyde toprağa verildi.

REKTÖR: 02.30'DA ODASINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİBozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise yaptığı yazılı açıklamada, "Hastamız genel durumu belirlendikten sonra 27 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştır. Cuma gününe kadar hastamızın yoğun bakımda tedavisi devam etmiş ve hastamızın yüksek tansiyonu ve şeker ile ilgili kontrolü sağlanmıştır. Yoğun bakım ünitesinde bir gün genel durumu takip edilen hasta daha sonra nöroloji servisine alındı. Akşam 17.00'den sonra nöbetçi asistanımız ve hemşiremiz belli aralıklarla hastaları ziyaret ederek gerekli tedavilerini uygularlar. En son hemşiremiz, hastamızı ziyaret etmiş ve hastamız, teşekkür ederek uyuyacağını söylemiş. Görevli arkadaşlarımız da odadan çekilmişler. Diğer vizitteki hemşiremiz gece 02.30 itibarıyla odaya tekrar hasta ziyaretinde bulunduğunda hastamızın olmadığını tespit etmiş ve hemen nöbetçi asistan hocamıza hastanın olmadığını söylemiştir. Oğlu da yanında yatmasına rağmen annesinin odadan çıktığından haberi olmamıştır" dedi. 'İHMAL VARSA HESABI SORULUR'Prof. Dr. Karadağ, Yıkılmaz'ın psikolojik rahatsızlığının olmadığını da belirtip, şunları kaydetti: "Nöroloji, yüksek tansiyon ve şeker hastasıdır. Hastamızın odada olmadığını tespit ettiğimizde hemen arkadaşlarımız hastamızı arıyorlar. Hastamız yangın merdiveninden çıkış yapmış. Yangın kapılarının şöyle bir özelliği var; içeriden açılıyor ama kapandıktan sonra dışarıdan içeri giremiyorsunuz. Dolayısıyla hastamızın yangın merdiveninden dışarı çıktığına dair kamera kayıtlarımız var. Hastamız bu süreçte paniğe mi kapıldı veya rahatsızlığı ile ilgili anormal bir şey mi oldu? Dışarıda ne kadar kaldı ve soğuğa bağlı olarak mı, yoksa rahatsızlığa bağlı bir ölüm mü oldu bunu bilemiyoruz. Otopsi sonuçları ile belli olacak. Dolayısıyla bu hastamızın bilinmeyen bir sebeple yangın merdiveninden dışarı çıkması sonucu böyle acı bir olay ile karşı karşıyayız. Bu konuda bizim personelimizin ihmale dayalı, sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir durum olursa bunun gereği kesinlikle yapılır ve hesabı sorulur. Şu anda detaylar araştırılıyor. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bir canın kaybı söz konusudur. Bize emanet edilmiş bir hastamız, hayatını kaybetmiştir. Sorumluluklarımız çerçevesinde ihmalimiz varsa ihmalin kaynağı neyse detaylı olarak incelenecektir. Bu konuda adli süreç devam etmektedir."'OLAYIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM'Yangın merdivenine çıkmasının ardından sadece içeriden açılabilen kapının, hava akımının etkisiyle kapanması sonucu eksi 13 derecede donarak öldüğü tahmin edilen Yurdagül Yıkılmaz'ın eşi Sadi Yıkılmaz, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine açıklamada bulundu. Sadi Yıkılmaz, olay günü köyde olduğunu söyleyerek, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Refakatçi olarak oğlum yanında kalıyordu" dedi.

Yurdagül Yıkılmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Yıkılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.