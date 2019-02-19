Son Dakika Haberleri: Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler

Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler

59 dakika önce

SAMSUN'da hastaneye getirdikleri çocuklarını, Türkiye'de sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemeri takarak dolaştıran aile, görenlerin dikkatini çekti.

Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler, System.String[]
SAMSUN'da hastaneye getirdikleri çocuklarını, Türkiye'de sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemeri takarak dolaştıran aile, görenlerin dikkatini çekti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hikmet Binası'na gelen anne ve baba, 4- 5 yaşlarındaki oğullarını sırtına taktığını çocuk güvenlik kemeri ile yanında dolaştırdı. Türkiye'de çok sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemerini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre hastane koridorunda görülen aile ve güvenlik kemeri takılı çocuk, daha sonra binadan ayrıldı. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:56 Kaynak: DHA

Türkiye, Samsun, Güncel
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