Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler
59 dakika önce
SAMSUN'da hastaneye getirdikleri çocuklarını, Türkiye'de sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemeri takarak dolaştıran aile, görenlerin dikkatini çekti.
SAMSUN'da hastaneye getirdikleri çocuklarını, Türkiye
'de sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemeri takarak dolaştıran aile, görenlerin dikkatini çekti. Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hikmet Binası'na gelen anne ve baba, 4- 5 yaşlarındaki oğullarını sırtına taktığını çocuk güvenlik kemeri ile yanında dolaştırdı. Türkiye'de çok sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemerini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre hastane koridorunda görülen aile ve güvenlik kemeri takılı çocuk, daha sonra binadan ayrıldı. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:56 Kaynak: DHA
Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler
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