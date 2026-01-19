Hatay\'da Evde Yangın

Hatay'da 2 katlı müstakil evin çatı kısmında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin çatı kısmında yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle binayı sarmadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında çatı kısmında hasar oluştu. - HATAY
