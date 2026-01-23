Hatay'da Lastik Deposunda Yangın - Son Dakika
Hatay'da Lastik Deposunda Yangın

Hatay\'da Lastik Deposunda Yangın
23.01.2026 21:52
Dörtyol'da ULTRANS lojistik lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da alevlere teslim olan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. Alevlere teslim olan lastik deposunun yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalelerinin ardından kontrol altına alınırken depoda maddi hasar oluştu.

"Yangın bize gelecek diye korktuk, dışarıya kendimizi zor attık"

Yangının çıktığı deponun yakınındaki evde yaşayan Fatma Arslan, depoda çıkan yangın sonrasında korkup kendilerini dışarıya attıklarını ifade ederek, "Telefon geldi, dışarı çıkın dediler. Yangın var dediler. Yangın bize gelecek diye korktuk, dışarıya kendimizi zor attık. İtfaiye ekiplerini aradık. Ev yanacak diye çok korktum. Evim depoya çok yakındı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Lastik Deposunda Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da Lastik Deposunda Yangın - Son Dakika
