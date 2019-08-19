Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

41 dakika önce

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandıHATAY - Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada, araçlarda bulunan 6 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi ağır yaralandı
HATAY - Hatay'da 3 otomobilin karıştığı kazada, araçlarda bulunan 6 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Antakya- Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 MA 6333, 34 CDJ 068 ve 34 RY 5795 plakalı 3 otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 6 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
31 MA 6333 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu şahısların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Altınözü, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada
Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 21:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]