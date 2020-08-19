HATAY Reyhanlı'da mısır hasadı başladı - Son Dakika

Reyhanlı'da mısır hasadı başladı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mısır hasadı başladı. Üreticiler hem rekolteden ve hem de ton başına ödenecek bin 325 TL fiyatlandırmadan memnun olduklarını söyledi.

Amik Ovası'na gelen biçer döverler mısır ekili alanlara girerek hasat yapmaya başladı. Üretici Hüseyin Ürkmez, geçen yıl pamuk rekoltesinin düşük olması ve fiyatlarının yeterli olmaması nedeniyle üreticilerin mısıra yöneldiğini söyledi. Mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttığını kaydeden Ürkmez, rekolteden de memnun olduklarını söyledi.

Hava şartlarının rekolteyi etkilediğini dile getiren Ürkmez, "Dekar başına bin 500- bin 800 kilogram ürün alıyoruz. Devletin açıkladığı ton başına bin 325 lira alım fiyatı bizleri memnun etti. Ürünlerimizi Kırıkhan'da bulunan lisanslı depolara teslim ediyoruz. Daha sonra da devletimize veya tüccara satıyoruz. Bu yıl mısırdan memnunuz" diye konuştu.