Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor - Son Dakika

Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor

6 saat önce

Bilim insanları, hava kirliliğinin küresel çapta ortalama insan ömrünü 3 yıl azalttığını ortaya koydu.

Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor, System.String[]

Bilim insanları, hava kirliliğinin küresel çapta ortalama insan ömrünü 3 yıl azalttığını ortaya koydu.

Almanya'nın Max Planck Kimya Enstitüsü ve Mainz Merkez Tıp Fakültesinden araştırmacılar, hava kirliğine bağlı ölümleri, sigara, virüs, salgın hastalıklar ve diğer sebeplerin yol açtığı can kayıplarıyla karşılaştırdıkları araştırmanın sonuçlarını "Cardiovascular Research" dergisinde yayımladı.

Araştırmaya göre, 2015 yılında küresel olarak yaklaşık 8 milyon 800 bin ölüme yol açan hava kirliliği küresel ortalama insan ömrünün 3 yıl kısalmasına yol açtı.

Bu karşılık 7 milyon 200 bin ölüme yol açan sigara kullanımı küresel ortalama insan ömrünü 2,2 yıl, 1 milyon ölüme yol açan HIV 0,7 yıl, 600 bin ölüme yol açan sıtma gibi salgın hastalıklar ise 0,6 yıl azalttı.

2015'te savaşlar dahil her türden şiddet nedeniyle 530 bin kişi hayatını kaybetti, bu ölümler küresel ortalama insan ömrünün 0,3 yıl azalmasına sebep oldu.

Araştırmanın başyazarı Thomas Munzel, "Bulgular hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok daha fazla ve yaygın olduğunu gösteriyor. Bir 'küresel hava kirliliği salgınıyla' karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hava kirliliğinin en çok alt solunum yolu enfeksiyonu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri, kalp ve beyin damarı hastalıkları nedeniyle ölümlere yol açtığını kaydeden araştırmacılar, ölümlerin yüzde 75'inin 60 yaş üzeri kişiler olduğuna dikkati çekti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı
Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:32:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]