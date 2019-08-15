Havalandırma boşluğunda can pazarı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tansiyonu yükselince dengesini kaybeden bir kişi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde, tansiyonu yükselince dengesini kaybeden bir kişi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. İple havalandırma boşluğuna inen ekipler yaralı şahsı güçlükle kurtardı.
Olay Mahmudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Nazir Y, 4. katlı apartmanın lağım borularılarını değiştirmeye başladı. Şeker hastası olan şahıs, tansiyonu yükselince, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Havalandırma boşluğuna düşen Nazir Y. için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri 4. kattan düşerek 2. kattın havalandırma boşluğunda kalan şahısı kurtarmak için iple aşağı indi. Ekipler tarafından Nazir Y. kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından talihsiz adam Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
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