HAVALİMANINDAKİ OLAY... BAŞSAVCILIK ISRAR ETTİ, DOSYA İSTİNAFA GİTTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAVALİMANINDAKİ OLAY... BAŞSAVCILIK ISRAR ETTİ, DOSYA İSTİNAFA GİTTİ - Son Dakika

HAVALİMANINDAKİ OLAY... BAŞSAVCILIK ISRAR ETTİ, DOSYA İSTİNAFA GİTTİ

6 saat önce

? GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle 1740 TL adli para cezası alan F.F.E. için verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

? GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle 1740 TL adli para cezası alan F.F.E. için verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

İstanbul Havalimanı'nda, uçağı rötar yaptığı gerekçesiyle yer hizmeti veren kadın görevliye yönelik "hakaret" suçundan 1740 TL adli para cezasına mahküm edilen F.F.E.?nin, "Temas yok, Ben çingenelere temas etmiyorum" sözü nedeniyle de cezalandırılması istendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, F.F.E.?nin bu sözleriyle "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunu işlediğini kaydederek 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının bozulmasını talep etti.

KABA SÖZ DEĞİL HALKIN BİR KESİMİNİ AŞAĞILAMA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, F.F.E.?nin yer görevlisi Tuğçe Selvi'ye yönelik "Ben Çingenelere temas etmiorum" sözleri nedeniyle TCK'nın 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. İstinaf başvurusunda, mahkemenin beraat kararında belirtildiği gibi suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesinin yerinde olmadığı belirtilerek, F.F.E.'nin eyleminin halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama olduğu bildirildi.

PARA CEZASI DA GERİ BIRAKILDI

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi 16 Ekim 2019'da F.F.E'nin "hakaret" suçundan 1740 lira adli para cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, sanık sanığa yöneltilen "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun unsurları oluşmadığından, bu suçtan beraatine karar verdi.

HAVALİMANINDAKİ OLAY... BAŞSAVCILIK ISRAR ETTİ, DOSYA İSTİNAFA GİTTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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