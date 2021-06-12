Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları tarafından kurslara katılanlara basılı olarak verilen kurs bitirme belgesi, e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, yönetmelik değişikliğine ilişkin yazılı açıklamasında, 2018'de yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin hayata geçirilemediğini ve bazı maddelerde de uygulama birliğinin sağlanamadığını belirtti.

Yönetmeliğin bu haliyle istek ve ihtiyaçların tatmin edici düzeyde karşılanamadığını ifade eden Büyük, hayat boyu öğrenme anlayışında paradigma değişikliğine gittiklerini, kurumların kabuk değiştirdiğini, yeni bir aşk ve heyecan duygularıyla 7'den 70'e tüm vatandaşları kucaklayıcı bir felsefeyle çalıştıklarını bildirdi.

Yönetmeliğin 19 maddesinde değişiklik yapıldı

Büyük, yönetmeliğin 19 maddesinde yapılan iyileştirmelere değinerek, "Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına entegrasyon sağlanması amacıyla basılı olarak verilen yıllık ortalama 8 milyon kurs bitirme belgesi, elektronik ortama taşınarak kağıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacak. Vatandaşlarımız kurs bitirme belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecekler." bilgisini verdi.

Ders ücreti karşılığı ücretli usta öğretici olarak görevlendirilecek kişilerin müracaatı, görev sıralaması ve göreve başlatılmalarıyla ilgili çizelgenin güncelleneceğini duyuran Büyük, müracaatların eylül ayına çekilip hakkaniyete uygun bir düzenleme yoluna gidildiğini kaydetti.

"Engelli öğretmenler, engelli çocuğu olanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlara pozitif ayrımcılık"

Büyük, lisans ve lisansüstü eğitime sahip usta öğretici adayların görev almalarındaki sorunların ortadan kaldırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Engelli öğretmenler ve engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile hamile öğretmenlerin ders programı çizelgesi ile nöbet uygulaması hususunda pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Olgunlaşma enstitülerinin kursiyeri bulunmayan 'araştırma', 'tasarım ve üretim' ve 'tanıtım ve pazarlama' bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır.

Komisyon toplantıları, kurs açma onayları gibi bürokratik işlemler asgari düzeye indirilerek, uygulamalarda tekrardan kaçınılarak emek ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. Özel, resmi kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak protokollerde birtakım standartlar getirilerek kolaylıklar sağlanmıştır."

Yeni kurs talebi olması halinde 15 günlük olan yeniden duyurma süresinin 7 güne çekildiğini bildiren Büyük, "Yılda iki kez toplanan hayat boyu öğrenme komisyonunun yılda bir defaya indirilerek her yıl ağustos ayı içerisinde toplanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.